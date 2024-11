Prenos v živo - novinarska konferenca po dopisni seji vlade

Ljubljana, 5. novembra - V video servisu STA bo danes ob 15.30 dostopen prenos v živo z novinarske konference po današnji dopisni seji vlade, na kateri bosta minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel predstavila predlog zakona o dopolnitvi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.