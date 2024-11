V Nemčiji in na Poljskem racija proti skrajnim desničarjem

Karlsruhe, 5. novembra - V nemški zvezni deželi Saška in na Poljskem so v okviru racije proti skupini skrajnih desničarjev pridržali osem ljudi in preiskali 20 objektov, so danes sporočili z nemškega zveznega tožilstva. V racijah so pridržali tudi člana skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Preiskave so izvedli tudi v Avstriji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.