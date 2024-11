Pet mesecev po požaru v Bistrici pri Tržiču odprli prenovljeno šolo

Tržič, 5. novembra - Učenci Osnovne šole Bistrica pri Tržiču so se po jesenskih šolskih počitnicah lahko vrnili v prostore šole, ki so bili uničeni v požaru 5. junija. Natanko pet mesecev po požaru so danes prenovljeni trakt šole tudi uradno odprli. V skoraj milijon evrov vredni obnovi je šola pridobila 12 sodobno prenovljenih učilnic in štiri kabinete.