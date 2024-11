Po zagotovilih Univerze na Primorskem denar za zavod Lomonosov porabili namensko

Koper, 5. novembra - Po nedavnem pravnem izbrisu Univerze na Primorskem (UP) kot soustanoviteljice zavoda Lomonosov je oddaja Tednik na TV Slovenija razkrila, da se je v sedmih letih vpisalo le 17 študentov, čeprav je država ob ustanovitvi zavoda namenila pol milijona evrov UP. Na UP so zatrdili, da je bil denar porabljen namensko za prilagoditev študijskih programov.