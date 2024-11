Po nepojasnjenih vžigih paketov v Evropi aretirali več ljudi

Varšava, 5. novembra - V preteklih tednih so pri kurirskih službah na Poljskem, v Nemčiji in Veliki Britaniji imeli več primerov, ko so posamezni paketi spontano zagoreli. Tožilstvo na Poljskem je sporočilo, da so v povezavi s tem pridržali štiri ljudi, kampanjo pa naj bi organizirali v Rusiji.