V Pošti Slovenije napoved stavke označili za preuranjeno

Ljubljana, 5. novembra - Pošta Slovenije napoved morebitne stavke enega od reprezentativnih sindikatov ocenjuje kot preuranjeno, saj po navedbah družbe ves čas potekajo redni sestanki in usklajevanja s sindikati. "V Pošti Slovenije si bomo prizadevali, da do stavke ne bo prišlo," so danes sporočili.