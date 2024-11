Na protestih v Novem Sadu pozivi k odstopu odgovornih in izgredi

Novi Sad, 5. novembra - Več tisoč ljudi se je danes zbralo na protestnem shodu v Novem Sadu, sklicanem zaradi smrti 14 ljudi ob zrušenju nadstreška na železniški postaji v tem srbskem mestu. Protestniki so zahtevali odstop odgovornih za tragedijo, med njimi predsednika Aleksandra Vučića in premierja Miloša Vučevića. Pri tem je prišlo do izgredov.