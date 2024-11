Prek spleta največ nakupov oblačil in čevljev

Ljubljana, 5. novembra - V prvem letošnjem četrtletju je prek spleta nakupovalo 54 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let. To je za odstotno točko več kot v enakem obdobju lani. Dve tretjini teh kupcev sta kupili oblačila, čevlje ali modne dodatke, tretjina pa jih je sklenila ali podaljšala naročnino na digitalne storitve, je danes objavil statistični urad.