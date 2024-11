Odbor DZ za pravosodje prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o dedovanju

Ljubljana, 5. novembra - Odbor DZ za pravosodje je prižgal zeleno luč predlogu novele zakona v dedovanju. K predlogu je sprejel več dopolnil koalicije, s katerimi je med drugim rok za oklic neznanim dedičem določil na šest mesecev, ne pa tudi dopolnil, ki so jih vložili v poslanskih skupinah SDS in SD, da bi nepremičnine brez dedičev lahko prešle v last občin.