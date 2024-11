V Albaniji odprli most na poti, ki državo povezuje s Kosovom

Tirana, 5. novembra - V Kukesu na severu Albanije so v ponedeljek odprli nov most čez reko Črni Drim, ki bo omogočil varnejši promet med to državo in Kosovom. Gradnja Velikega mostu Kukes se je začela leta 2020, skupaj s povezovalnimi cestami pa je stala 40 milijonov evrov, poročajo kosovski in albanski mediji.