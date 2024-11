Predstavljen predlog strategije zaščite obalnega pasu pred rastjo morske gladine

Portorož, 5. novembra - Ob uresničitvi pesimističnih napovedi podnebnih sprememb bi lahko do leta 2100 morje v Sloveniji poplavilo 1200 hektarjev površin, Koper in Izola pa bi spet postala otoka. Kako bi pred takšnim scenarijem zaščitili obalni pas, naj bi določila strategija, za katero strokovne podlage so danes predstavili v Portorožu.