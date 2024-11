V desetih letih delovanja mreže TeleKap nevrologi na daljavo opravili več kot 10.000 obravnav

Ljubljana, 5. novembra - Na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes predstavili delovanje telemedicinske mreže TeleKap, ki je v Sloveniji na voljo že deset let. V okviru mreže, ki omogoča zdravljenja akutne možganske kapi na daljavo, so nevrologi opravili nekaj več kot 10.000 obravnav, so danes pojasnili strokovnjaki.