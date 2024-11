Tržič, 5. novembra - Policija preklicuje iskanje 56-letnice iz Retenj v občini Tržič, ki so jo pogrešali od aprila. Pogrešani namreč pripada okostje, ki so ga našli v gozdu na območju Tržiča. Njena smrt, kot kaže, ni posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Kranj.