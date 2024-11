Na Predarlskem dogovor o vladajoči koaliciji ÖVP in FPÖ

Bregenz, 5. novembra - V avstrijski deželi Predarlsko so konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) v ponedeljek dosegli dogovor o vladajoči koaliciji. Vsebino vladnega programa do leta 2029 in razdelitev resorjev bodo javnosti predstavili danes, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.