Dnevnik o stanovanjski problematiki (5. 11.)

Ljubljana, 5. novembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Predlogi so, volje za realizacijo ni piše o stanovanjski problematiki. Avtorica meni, da so državljani, ki si stanovanj ne morejo privoščiti, naveličani obljub o novih javnih najemnih stanovanjih. Poudarja, da je denar, ki ga je vlada do konca mandata zagotovila, namenjen zaključevanju že obstoječih projektov.