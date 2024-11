New York, 4. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji se pripravljajo na turbulentno obdobje predsedniških volitev v ZDA in zasedanja ameriške centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cena nafte se je zvišala, cena zlata pa znižala.