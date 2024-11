Delo o cenejšem gorivu na črpalkah (5. 11.)

Ljubljana, 4. novembra - Janez Tomažič v komentarju Kratka zgodovina naftnih šokov piše o cenejšem gorivu na črpalkah in vplivu globalnega vojnega dogajanja na spremembe cen. Meni, da je trenutno nižanje cen nenavadno, saj so geopolitične napetosti vedno pomenile večje naftne šoke. Izpostavlja ZDA, ki so postale največja proizvajalka nafte, in iransko naftno industrijo.