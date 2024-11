Slovensko toksikološko društvo na kongresu opozarja na škodljive nove tobačne in nikotinske izdelke

Ljubljana, 5. novembra - Slovensko toksikološko društvo na današnjem kongresu med drugim opozarja na škodljive nove tobačne in nikotinske izdelke, denimo elektronske cigarete. Slabo vplivajo na zdravje in okolje, še posebno privlačni pa so za otroke in mladostnike, je poudaril predsednik društva Jernej Kužner.