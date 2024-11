Žbogar v Generalni skupščini pozval k večji zastopanosti žensk na vodilnih položajih ZN

New York, 4. novembra - Polno, enakopravno in smiselno sodelovanje žensk na vseh ravneh je bistvenega pomena za diplomacijo, multilateralizem in delo ZN na področju miru in varnosti, človekovih pravic in trajnostnega razvoja, je na današnjem zasedanju o oživitvi dela Generalne skupščine ZN dejal veleposlanik Samuel Žbogar.