Slovenski rokometaši pripravljeni na kvalifikacije za EP

Ljubljana, 4. novembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v tem tednu začela nastope v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo v začetku leta 2026 na Danskem, Švedskem in Norveškem. Izbrana vrsta je priprave začela minulo nedeljo v Zrečah, pomerila pa se bo z Litvo in Estonijo, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.