Arturo Vidal v Čilu osumljen spolnega napada na žensko na zabavi

Santiago de Chile, 4. novembra - Čilski nogometni zvezdnik Arturo Vidal in soigralci iz ekipe prve čilske nogometne lige Colo Colo so osumljeni spolnega napada na žensko na zabavi, so danes sporočili iz pisarne generalnega državnega tožilca v Santiagu de Chile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.