Na konferenci IFRC v Ženevi za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava

Ženeva, 4. novembra - Na konferenci Mednarodne federacije društev Rdečega križa (RK) in Rdečega polmeseca (IFRC), ki je bila od 28. do 31. oktobra v Ženevi, so sprejeli več resolucij. Ena od njih navaja, da je treba okrepiti univerzalno kulturo spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava, so dejali v RK Slovenije. Konferenca je bila v sklopu Generalne skupščine IFRC.