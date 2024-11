Putin v Moskvi sprejel severnokorejsko zunanjo ministrico

Moskva, 4. novembra - Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes srečal s severnokorejsko zunanjo ministrico Choe Son-hui, so danes potrdili v Kremlju. Ob tem so objavili posnetek, na katerem se severnokorejska ministrica rokuje z ruskim predsednikom v družbi svetovalca Jurija Ušakova in zunanjega ministra Sergeja Lavrova. O čem sta razpravljala na srečanju, ni znano.