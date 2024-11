Na dobrodelni dražbi avtodoma kolesarja Pogačarja zbrali več kot 85.700 evrov

Ljubljana, 4. novembra - Podjetje Carthago je v dobrodelni dražbi avtodoma, ki ga je vozil kolesarski as Tadej Pogačar, zbralo 85.758 evrov. Tretjino zbranega denarja so danes donirali občinama Odranci in Ormož, so zapisali v sporočilu za javnost. Preostanek denarja bodo namenili projektu spodbujanja rekreacije ranljivih skupin in Pogačarjevi fundaciji za boj proti raku.