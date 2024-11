EU in Južna Koreja za krepitev varnostnega in obrambnega sodelovanja

Seul, 4. novembra - EU in Južna Koreja najostreje obsojata severnokorejske dobave orožja Rusiji in napotitev severnokorejskih vojakov v Rusijo, sta danes po srečanju v Seulu sporočila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in južnokorejski zunanji minister Cho Tae-yul. Ob tem sta napovedala okrepljeno varnostno in obrambno sodelovanje med EU in Seulom.