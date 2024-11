Na Prevaljah se bodo akademiku Lebiču poklonili še z razstavo

Prevalje, 5. novembra - Ob letošnji 90. obletnici rojstva skladatelja in akademika Lojzeta Lebiča, tudi častnega občana Občine Prevalje, bodo ob 17. uri v Grošljevi galeriji na Prevaljah odprli razstavo o njegovem življenju in delu. Slavnostni govornik na odprtju bo akademik Jožef Muhovič. Razstava bo na ogled do 30. novembra.