Ljubljana, 4. novembra - Člani Sindikata poštnih delavcev bodo stavkali, je neuradno izvedela STA. Začeli naj bi jo 22. novembra, za stavko pa so se v sindikatu odločili, ker delodajalec ni spoštoval sklenjenega dogovora. Stavkovne zahteve se med drugim nanašajo na povečanje števila zaposlenih in nagrajevanje, s čimer bi preprečili odhode in preobremenjenost zaposlenih.