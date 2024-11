Vučić: Cilj Srbije do leta 2027 izpolniti vse kriterije za članstvo v EU

Beograd, 4. novembra - Srbske oblasti so si zadale nalogo, da do leta 2027 izpolnijo vse kriterije za članstvo v Evropski uniji, je danes v odzivu na širitveno poročilo EU po poročanju srbskih medijev dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Poročilo je ocenil kot korektno in od neizpolnjenih obveznosti izpostavil predvsem vprašanja s področja zunanje politike.