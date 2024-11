V nemški kovinski in elektro industriji nove stavke

Berlin, 4. novembra - Več kot 10.000 zaposlenih v nemški kovinski in elektro industriji je danes znova stavkalo. K prekinitvi dela so pozvali v sindikatu IG Metall, kjer opozarjajo, da v pogajanjih glede plač in delovnih pogojev niso dosegli nikakršnega napredka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.