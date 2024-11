Ponekod po Sloveniji prvič v letošnji jeseni temperatura padla pod ledišče

Ljubljana, 4. novembra - Po nadpovprečno toplem zadnjem tednu oktobra je ponekod po Sloveniji danes zjutraj prvič v letošnji jeseni temperatura padla pod ledišče, sporoča agencija za okolje (Arso). Najnižjo temperaturo so izmerili v mraziščih Notranjske. V Babnem polju se je ohladilo do minus 5,1 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah pa do minus 4,4 stopinje.