Medvedek Paddington se po sedmih letih vrača na filmska platna

London, 5. novembra - Konec tedna bodo v Veliki Britaniji in na Irskem začeli predvajati film Paddington in Peru. Predpremierne projekcije tretjega filma o medvedku sta se v nedeljo v Londonu udeležila tudi oskarjevka Olivia Colman in Antonio Banderas, ki igrata v filmu v režiji Dougala Wilsona, v katerem se Paddington vrača v svojo domovino.