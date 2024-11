Krško, 4. novembra - Krški policisti so v sredo nekaj pred 13.30 obravnavali poskus uboja moškega. Tega je na Zdolski cesti na območju Krškega z nožem napadel 33-letnik in ga pri tem poškodoval. Razlog napada za zdaj ostaja neznan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.