Na Ljubljanski borzi dopoldne daleč največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 4. novembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je dopoldne pridobil 0,08 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Petrola, pocenile pa delnice Zavarovalnice Triglav. Do 11.30 so bile zanimive zlasti delnice NLB, s katerimi so borzni posredniki ustvarili več kot dva milijona evrov prometa.