V Mini teatru začetek desetega festivala Hiša strpnosti - Hiša drugih

Ljubljana, 4. novembra - S projekcijo dokumentarca Knjige, ki jih ni zažgal v režiji Clausa Bredenbrocka in Jasche Hannoverja se bo zvečer začel jubilejni, 10. festival Hiša strpnosti- Hiša drugih, ki ga pripravljata Mini teater Ljubljana in Judovski kulturni center Ljubljana. Mednarodni festival bo do 11. novembra med drugim postregel z več kot 15 filmi.