Prebivalci Murterja na lokalnem referendumu razrešili župana

Šibenik, 4. novembra - Prebivalci hrvaške občine Murter-Kornati so na nedeljskem referendumu izglasovali razrešitev župana Tonija Turčinova. Za razrešitev Turčinova, proti kateremu so lani vložili obtožnico zaradi zlorabe položaja in pooblastil, je po poročanju hrvaških medijev glasovala velika večina volivcev.