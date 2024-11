V pretepu na obrobju Pariza več ljudi ranili s sekiro

Pariz, 4. novembra - Na železniški postaji v kraju Ozoir-la-Ferriere na obrobju francoske prestolnice so bili v množičnem pretepu ranjeni štirje ljudje, od tega dva huje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Dodali so, da so bile poškodbe povzročene s sekiro.