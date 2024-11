New York, 4. novembra - V 92. letu starosti je umrl glasbeni producent in tekstopisec Quincy Jones, ki je veljal za eno najvplivnejših osebnosti v popularni glasbi 20. stoletja. V skoraj 70-letni karieri je vrh dosegel kot producent albuma Thriller Michaela Jacksona. Bil je tudi eden od producentov kultne pesmi We Are the World iz leta 1985.