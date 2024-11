Ruska medijska hiša RT načrtuje odprtje dopisništva v BiH

Banjaluka, 4. novembra - Ruska medijska hiša RT do konca leta načrtuje odprtje dopisništva v Banjaluki, prestolnici entitete BiH Republike Srbske, poroča banjaluški raziskovalni portal Capital. RT, ki je zaradi širjenja propagande in dezinformacij pod ameriškimi sankcijami, bo prvi ruski medij z dopisništvom v Bosni in Hercegovini.