Fakulteta za informacijske študije v zadnjem letu pridobila kar 10 projektov v skupni vrednosti 10 milijonov evrov

Ljubljana, 4. novembra - Na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu so med oktobrom 2023 in septembrom 2024 pridobili 10 novih raziskovalnih projektov v skupni vrednosti skoraj 10 milijonov evrov. Dosežek potrjuje strokovnost in inovativnost fakultete, ki aktivno sodeluje v številnih konzorcijih tako na mednarodni kot nacionalni ravni, so sporočili s fakultete.