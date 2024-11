Mesec evropskega filma letos z rekordnimi več kot sto mesti iz skupno 42 držav

Berlin, 5. novembra - November je tudi mesec evropskega filma. Po uspešni prvi izdaji leta 2022 in lanskoletni s 75 partnerji Evropska filmska akademija letos že tretjič predstavlja mesec evropskega filma. Ta poteka v več kot sto mestih iz 42 držav, vse od Islandije do Grčije, od Portugalske do Gruzije. Končal se bo 7. decembra s podelitvijo evropskih filmskih nagrad.