Raziskovalec črevesne mikrobiote Martin Stražar: Napredna orodja umetne inteligence prinašajo nove rešitve za črevesne in avtoimunske bolezni

pogovarjala se je Manca Ahčin

Ljubljana, 19. novembra - Vnetja črevesja so v razvitem svetu zaradi neustrezne prehrane in sodobnega načina življenja v porastu. Raziskovalec Martin Stražar z inštituta Broad s pomočjo umetne inteligence zato preučuje vlogo črevesnih bakterij in razvija orodja za napovedovanje tveganj za črevesne in avtoimunske bolezni, kar bi lahko izboljšalo zdravje ljudi po svetu.