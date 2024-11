Hokejisti Winnipega povečali vodstvo v ligi NHL

Winnipeg, 4. novembra - Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški ligi NHL premagali Tampo Bay Lightning s 7:4 in se po 22. osvojeni točki utrdili v vodstvu celotne lige. Za Winnipeg so po gol in podajo zabeležili Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers, Vladislav Namestnikov in Cole Perfetti. Tokrat prosti branilci naslova Florida Panthers jih imajo na drugem mestu 19.