Delo o političnem in gospodarskem razpotju v Nemčiji (4. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Barbara Zimic v komentarju Iz gospodarske v vladno krizo piše o razhajanjih v nemški vladni koaliciji in o obsežnem zapiranju avtomobilskih tovarn proizvajalca Volkswagen. Avtorica meni, da so dolgoletnega zanesljivega delodajalca prehiteli novi proizvajalci, pristojni ministri pa so glede ukrepov za ohranjanje domačega gospodarstva neenotni.