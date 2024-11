Vzrok požara gospodarskega poslopja v Belovem napaka na električni napeljavi

Laško, 3. novembra - Kriminalisti Policijske uprave Celje in strokovnjak iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija so si v soboto in danes ogledali požarišče gospodarskega poslopja v Belovem in ugotovili, da je do požara prišlo zaradi kratkega stika na električni napeljavi v objektu. Tuja krivda je izključena. Nastala škoda je visoka, so danes sporočili s policije.