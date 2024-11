Španski kralj in premier ob obisku poplavljenih območij deležna jeznih protestov

Valencia, 3. novembra - Španski premier Pedro Sanchez ter kraljevi par, kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, so bili danes na v poplavah močno prizadeti pokrajini Valencija deležni jeznih protestov. Na obisku v kraju Paiporta so zbrani, jezni zaradi neustreznih svaril pred poplavami in nezadostne pomoči, vzklikali "morilec" in proti gostom med drugim metali blato.