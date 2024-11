Borussia učinkovita, Freiburg remiziral

Berlin, 3. novembra - Nogometaši Borussie iz Mönchengladbacha so v 9. krogu nemškega prvenstva premagali Werder iz Bremna s 4:1, na drugi današnji tekmi pa sta se Freiburg in Mainz razšla brez golov. V vodstvu je Bayern s 23 točkami, Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla je na drugem mestu s tremi točkami zaostanka.