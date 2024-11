Remi na Old Traffordu, Tottenham visoko zmagal

London, 3. novembra - Nogometaši Manchester Uniteda in Chelseaja so se v 10. krogu angleškega prvenstva na Old Traffordu razšli z 1:1. Za rdeče vrage je z 11-metrovke zadel Portugalec Bruno Fernandes (70.), za Londončane pa Ekvadorec Moises Caicedo (74.). Tottenham je na današnji prvi tekmi visoko premagal Aston Villo s 4:1.