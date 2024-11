V Iranu pridržali študentko, ki se je po nadlegovanju protestno slekla

Teheran, 3. novembra - Iranske oblasti so v soboto pridržale študentko, ki se je pred univerzo v Teheranu v znak protesta slekla do spodnjega perila. Pred tem naj bi jo varnostniki v poslopju nadlegovali v povezavi z njenimi oblačili. O dogodku je poročalo več nevladnih organizacij in medijev, dogodek je potrdila tudi iranska tiskovna agencija Fars.