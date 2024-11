Kralji Anžeta Kopitarja po kazenskih strelih klonili doma

Los Angeles, 3. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma izgubili kljub vodstvoma z 2:0 in 3:2, Chicago Blackhawks so bili po kazenskih strelih boljši s 4:3. Kapetan gostiteljev, Hrušičan Anže Kopitar, je v 20 minutah in 37 sekundah na ledu podal Alexu Laferriereju za vodstvo z 1:0 ob koncu četrte minute za svojo edino točko na tekmi.