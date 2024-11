Vaterpolisti Ljubljane Slovana že v četrtfinalu pokala challenge

Bratislava, 2. novembra - Vaterpolisti Ljubljane Slovana so v drugem krogu kvalifikacijske skupine D premagali ciprski Limassol z 12:7 (2:3, 3:0, 4:1, 3:3) in si že zagotovili napredovanje v četrtfinale evropskega pokala challenge. V petek so Ljubljančani premagali belgijski Mouscronnois.